Учитель помог остановить поножовщину в екатеринбургской школе

Учитель помог скрутить и задержать подростка, который устроил поножовщину в екатеринбургской гимназии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуаций.

«Эти мальчики общались довольно долго... Началась драка, и тот мальчик достал нож и ударил второго», - цитирует его 360.ru.

Сразу после инцидента к школе подъехали карета скорой помощи и наряд полиции. Подростка задержали.

Как выяснилось позже, конфликт начался, когда один из учеников якобы начал оскорблять мать другого. В ответ тот пырнул его ножом.

По сообщениям пресс-службы Свердловского главка МВД, семьи школьников ранее на учете в полиции не состояли.