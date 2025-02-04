Федор Конюхов попадет в мощный шторм в Южной Атлантике

В ночь с 3 на 4 февраля путешественник Федор Конюхов, пересекающий Южную Атлантику, попадет эпицентр мощного шторма. Об этом сообщили в Telegram-канале его экспедиционного штаба.

«В ночь с 3 на 4 февраля лодка и Фёдор будут находиться в эпицентре шторма», - говорится в сообщении.

По данным штаба путешественника, волны полностью проходят через лодку, начиная от кормы и заканчивая носом. Сообщается также, что сильный ветер повредил ветроуказатель. Из-за этого теперь управлять лодкой приходится вслепую.

Однако запасной ветроуказатель у Конюхова есть, но установить на палубу его можно только в хорошую погоду.

«Сейчас на палубу выйти нельзя, смоет за борт», - сказали в штабе.

Отмечается, что от Конюхова периодически приходят короткие СМС-сообщения.