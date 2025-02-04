Снайперы группировки войск «Восток» уничтожили украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Их работу показало Минобороны России.

После освобождения Великой Новоселки российские подразделения срывают попытки перегруппировки ВСУ и переброски на это направление личного состава и техники противника.

Наши операторы БПЛА и снайперы выявили и остановили американский бронеавтомобиль Maxx Pro, который перевозил личный состав ВСУ. Пехоту уничтожили снайперы из крупнокалиберных винтовок «Орсис» с телевизионными прицелами.

На видеозаписи видно, что уничтожены по меньшей мере пять боевиков.

Снайперы работают в группах по два человека: один ведет огонь, второй корректирует и наблюдает за БПЛА противника.

Группировка войск «Восток» продолжает продвигаться вглубь обороны противника. Наши бойцы уничтожают личный состав и технику в районах Разлив и Константинополь на южном участке Кураховского направления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.