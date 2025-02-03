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Т-72Б3М уничтожил осколочно-фугасными снарядами пехоту и склад ВСУ

Экипаж танка поддержал наступление российских штурмовых подразделений.
2025-02-03 06:23:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ на Харьковском направлении. Кадры боевой работы танкистов показало Минобороны России.

На видео экипаж танка с закрытой позиции оказал поддержку российским штурмовым подразделениям. Серия выстрелов осколочно-фугасными снарядами привела к возгоранию и детонации склада с боеприпасами ВСУ.

«Сначала нам сказали, что просто группа пехоты находится в лесу. Мы после первого выстрела поняли, что они находятся вблизи склада боекомплекта. После нашей работы было заметно пожар очень длительный», - рассказал командир танкового взвода с позывным Семнадцатый.

Танкисты группировки войск «Север» в зоне спецоперации уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника.

Танки работают прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет танкистам наносить огневое поражение противнику незаметно. Системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые козырьки защищают от нападения беспилотников.

Экипажи меняют позиции боевых машин, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии и атаки дронами-камикадзе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #Т-72Б3М #харьковское направление #Группировка войск Север
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