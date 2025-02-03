Три человека погибли в Белоруссии при взрыве кислородного баллона

Три человека погибли в результате взрыва во дворе дачного дома в Белоруссии, сообщил Следственный комитет республики. Предположительно причиной стал кислородный баллон.
Взрыв произошел в деревне Луговая Вирня Гомельской области. Погибли 35-летний мужчина и двое малолетних детей в возрасте 1 и 3 лет.
Еще два человека пострадали. В больницу в тяжелом состоянии попали жена погибшего и 6-летний сын.
Всего в семье было четверо детей. Еще одного ребенка не было дома, когда все случилось.
На месте трагедии работают следователи и эксперты. Они выясняют причины инцидента.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»