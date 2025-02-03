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Три человека погибли в Белоруссии при взрыве кислородного баллона

Жертвами стали 35-летний мужчина и двое малолетних детей в возрасте 1 и 3 лет.
Владимир Рубанов 2025-02-03 03:36:48
© Фото: Telegram/skgovby

Три человека погибли в результате взрыва во дворе дачного дома в Белоруссии, сообщил Следственный комитет республики. Предположительно причиной стал кислородный баллон.

Взрыв произошел в деревне Луговая Вирня Гомельской области. Погибли 35-летний мужчина и двое малолетних детей в возрасте 1 и 3 лет.

Еще два человека пострадали. В больницу в тяжелом состоянии попали жена погибшего и 6-летний сын.

Всего в семье было четверо детей. Еще одного ребенка не было дома, когда все случилось.

На месте трагедии работают следователи и эксперты. Они выясняют причины инцидента.

#взрыв #белоруссия #жертвы #следствие #кислородный баллон
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