Три человека погибли в Белоруссии при взрыве кислородного баллона

Три человека погибли в результате взрыва во дворе дачного дома в Белоруссии, сообщил Следственный комитет республики. Предположительно причиной стал кислородный баллон.

Взрыв произошел в деревне Луговая Вирня Гомельской области. Погибли 35-летний мужчина и двое малолетних детей в возрасте 1 и 3 лет.

Еще два человека пострадали. В больницу в тяжелом состоянии попали жена погибшего и 6-летний сын.

Всего в семье было четверо детей. Еще одного ребенка не было дома, когда все случилось.

На месте трагедии работают следователи и эксперты. Они выясняют причины инцидента.