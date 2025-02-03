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Замминистра обороны Фомин провел встречу с послом Таиланда в РФ

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, в том числе – в области укрепления международной и региональной безопасности.
2025-02-03 20:48:36
© Фото: Минобороны России

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиватом Вонгсинсаватом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Переговоры прошли в традиционно дружественной и доверительной обстановке», - добавили в оборонном ведомстве.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. В частности, в области укрепления международной и региональной безопасности.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Александр Фомин #посол #встреча #Таиланд
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