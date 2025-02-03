Замминистра обороны Фомин провел встречу с послом Таиланда в РФ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиватом Вонгсинсаватом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Переговоры прошли в традиционно дружественной и доверительной обстановке», - добавили в оборонном ведомстве.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. В частности, в области укрепления международной и региональной безопасности.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.