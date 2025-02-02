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В московском отеле отравилась группа детей-танцоров

По данному факту уже заведено уголовное дело.
Сергей Лебедев 2025-02-02 09:06:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минимум девять детей, которые приехали в Москву на танцевальный конкурс и поселились в одном из столичных отелей, пострадали из-за отравления едой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, ребята начали жаловать на плохое самочувствие еще в минувшую субботу вечером, но скорую помощь вызвали только сегодня утром. Что стало причиной недомогания, пока неизвестно.

В столичной прокуратуре уже сообщили, что проводится проверка по факту ЧП. Сейчас устанавливаются обстоятельства возможного отравления.

Более того, уже заведено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом заявили в СК РФ.

Следователи уточнили, что шестерых несовершеннолетних доставили в больницу.

#Москва #в стране и мире #дети #отравление #отель
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