МО РФ сообщило о сбитом над Тверской областью беспилотнике

Вечером 28 февраля российские войска сбила беспилотник над Тверской областью и еще 16 дронов над территорией страны.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали или подавили пять украинских БПЛА над Смоленской областью. Еще четыре летательных объекта сбили над Крымом.

Три вражеских объекта упали над территорией Белгородской области и еще по два - над Брянской и Воронежской областями.

В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что силы ПВО остановили атаку украинских дронов в период с 20:05 до 22:30 по московскому времени.

За прошедшую ночь над пятью регионами сбили 22 украинских летательных объекта. Большая часть - восемь аппаратов - упали уничтожили в Орловской области. В ночь на 26 февраля ПВО сбила 128 вражеских дрона.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.