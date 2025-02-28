Шойгу и Си Цзиньпин обсудили вопросы региональной безопасности в Пекине

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Одной из главных тем на их переговорах стала подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию победы в ВОВ и 80-летию победы над милитаристской Японией.

Также стороны обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности. Они подчеркнули важность продолжения дипломатических усилий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Отдельное внимание на встрече уделили вопросам устранения угроз в Центральной Азии, обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии и предотвращения распространения экстремизма, терроризма и радикальной идеологии на Ближнем Востоке.

В рамках встречи Си Цзиньпин и Сергей Шойгу заявили о недопустимости распространения зоны ответственности НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион. Также стороны отметили важность сохранения стабильности на Корейском полуострове.

Секретарь Совбеза РФ и председатель КНР в ходе переговоров подтвердили, что готовы организовать очередные раунды консультаций по стратегической безопасности с главой МИД Китай Ван И и по общественной безопасности с секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Ранее Сергей Шойгу провел переговоры с Ван И. В ходе встречи он отметил, что наши страны выступают с солидарных позиций в рамках ООН.