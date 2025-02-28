Ян Непомнящий рассказал знаменитый случай в истории шахмат со Спасским

Чемпион мира по блиц-шахматам Ян Непонмящий в беседе со «Звездой» рассказал знаменитый случай в истории шахмат с гроссмейстером Борисом Спасским.

«Проиграв довольно тяжелую партию, одну из партий матча, Спасский был настолько впечатлен игрой соперника, что он просто встал и начал аплодировать. Такого поведения, помимо Бориса Васильевича, не думаю что это было ни до ни после», - рассказал Непонмящий.

Он также отметил, что десятый чемпион мира по шахматам был человеком очень непростой судьбы. По словам Непомнящего, Борис Спасский добился абсолютных высот в игре.

Борис Спасский ушел из жизни в возрасте 88 лет. О смерти шахматиста стало известно вечером 27 февраля.