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В Петербурге автобус въехал в остановку, погиб один человек

По предварительным данным, еще три человека получили травмы.
Глеб Владовский 2025-02-28 17:38:39
© Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Life.

По данным агентства, инцидент произошел в 15.30 в юго-западной части города недалеко от станции метро «Московская». Автобус протаранил на полной скорости несколько автомобилей и врезался в наполненную людьми остановку.

Предварительно, в результате ДТП не менее трех человек получили травмы. По данным источника «Звезды», водителю стало плохо, в результате он потерял управление.

На месте происшествия работают экстренные службы.

#Санкт-Петербург #ДТП #пострадавшие #автобус
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