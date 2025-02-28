В Петербурге автобус въехал в остановку, погиб один человек

В Санкт-Петербурге один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Life.

По данным агентства, инцидент произошел в 15.30 в юго-западной части города недалеко от станции метро «Московская». Автобус протаранил на полной скорости несколько автомобилей и врезался в наполненную людьми остановку.

Предварительно, в результате ДТП не менее трех человек получили травмы. По данным источника «Звезды», водителю стало плохо, в результате он потерял управление.

На месте происшествия работают экстренные службы.