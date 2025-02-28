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Агент Депардье назвал «креативом» сообщения о долге актера по микрозаймам

В СМИ ранее появилась информация, что актер должен конторе по микрозаймам пять тысяч рублей.
Анна Касаткина 2025-02-28 16:10:12
© Фото: IMAGO, Frederic Kern, Globallookpress

У актера Жерара Депардье нет долгов по микрозаймам, эта информация - фейк. Об этом «Звезде» заявил агент французского актера Арно Фрилле.

«Это все неправда, это все ложь, я не знаю, откуда эта история появилась. Это все какая-то креативная новость», - сказал наш собеседник.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Депардье должен пять тысяч рублей конторе по микрозаймам. Злоумышленники якобы нашли данные его российского паспорта и оформили кредит.

Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, после того как обвинил власти Франции в налоговом «грабеже» - по словам актера, он должен отдавать в виде налогов до 75% своего нелегкого заработка. В 2018 году оказалось, что актер остался должен бюджету Саранска, где он зарегистрировался по месту жительства, однако позже УФНС России по Республике Мордовия признало долг ошибкой.

#Мошенники #наш эксклюзив #Жерар Депардье #микрозаём
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