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Эксперт рассказал, в каких регионах ожидается рост зарплат в будущем

По мнению специалиста, рост заработных плат в российских регионах связан с рядом факторов: динамичное развитие АПК, IT, логистики, а также цифровизация, инвестиции и государственная поддержка.
Игнат Далакян 2025-02-28 16:20:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшее время зарплаты в российских регионах с динамично развивающимися отраслями и значительными инвестициями будут расти. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.

По мнению специалиста, вероятность роста заработных плат зависит от нескольких факторов.

«Регионы с растущими отраслями, такими как АПК, IT, логистика, могут потенциально повысить средние зарплаты. Например, АПК России демонстрирует динамическое развитие и имеет потенциал роста за счет цифровизации и привлечения высококвалифицированных специалистов», - объяснил эксперт.

Вторым фактором является государственная поддержка. По словам Мурадяна, регионы, получающие значительную господдержку через нацпроекты, могут наблюдать рост зарплат.

Также специалист отметил влияние инвестиций и инфраструктуры. Регионы с развитой инфраструктурой и привлекательностью для инвесторов могут привлечь высокооплачиваемые проекты, отметил Мурадян.

Ранее стало известно, что в 11 российских регионах средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей. Как подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, самые высокие зарплаты у граждан фиксируются на Чукотке - 185 тысяч рублей. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с з/п 164 тысячи рублей. Третье место занимает Москва со 162 тысячами рублей в месяц.

#регионы россии #Зарплаты #наш эксклюзив #развитие регионов
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