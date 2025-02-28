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Умер разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Рахимбаев занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, а также разработкой интерьера самолета МС-21.
Игнат Далакян 2025-02-28 14:17:15
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Главный конструктор ОКБ имени Яковлева, разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Яковлев».

«Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Там отметили, что Рахимбаев внес значительный вклад и в разработку интерьера самолета МС-21. Его смерть стала внезапной потерей для «Яковлева», добавили в авиакомпании и выразили соболезнования родным и близким конструктора.

Алексей Рахимбаев родился 10 сентября 1952 года. Образование он получил в Московском авиационном институте. В 1974 году начал работать в ОКБ имени А.С. Яковлева. В 1991 году он стал главным конструктором. Одновременно с этим занимал пост генерального директора «Як-инжиниринг» в 1997-2019 годах.

#МС-21 #Трагедия #конструктор #Алексей Рахимбаев
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