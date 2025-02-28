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Сдавшийся офицер врага вывел бойцов ВС РФ из окружения в Курской области

Бойцы ВС РФ смогли выйти из окружения в Новоивановке благодаря пленному офицеру ВСУ. Он добровольно сдался и раскрыл информацию, которая помогла российским военнослужащим.
Андрей Вакула 2025-02-28 14:59:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сдавшийся в плен офицер ВСУ вывел наших бойцов, которые оказались в окружении в Новоивановке в Курской области. Он знал все точки и принципы работы врага и рассказал о них военнослужащим. Боевики не отходят от «брони» и боятся стрелкового боя.

Рядовой с позывным Сокол рассказал, что группа российских военнослужащих попала в окружение после боя в Новоивановке. Несколько дней бойцы выходили через поля.

«С нами был командир роты Бах, у нас было два пленных. Один из них, офицер, сам вышел и сказал, что не хочет воевать. Он у нас был, можно сказать, как GPS-навигатор. Рассказал, где враг собирается наступать, какими силами», - сказал Сокол.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Погребков в Курской области. Населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Север».

ВСУ уже сталкивались с массовыми случаями сдачи в плен, особенно среди мобилизованных, которые не хотят участвовать в боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Курская область #ВСУ #наш эксклюзив #приграничье
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