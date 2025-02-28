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«Ничего святого»: Песков высказался о покушении на митрополита Тихона

Пресс-секретарь президента отметил, что Киев ничем не гнушается.
Сергей Лебедев 2025-02-28 13:30:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим ничем не гнушается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это утверждение подтверждает планировавшееся украинскими спецслужбами покушение на митрополита Тихона.

«В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Вот все, что можно сказать», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня стало известно, что ГУР МО Украины завербовало двоих мужчин, в том числе помощника митрополита Тихона. Злоумышленники должны были подорвать епископа и потом сбежать за границу по поддельным паспортам.

Террористы планировали заложить взрывное устройство в жилом помещении митрополита в Сретенском монастыре.

#Москва #в стране и мире #ФСБ #Кремль #покушение #Дмитрий Песков #митрополит #Тихон
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