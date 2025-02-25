МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Южной Корее при обрушении моста погибли три человека

Происшествие случилось на строящейся скоростной автомагистрали.
Сергей Лебедев 2025-02-25 06:53:14
© Фото: geotechwar, X © Видео: geotechwar, X

В южнокорейском городе Чхонан обрушился мост на строящейся скоростной автомобильной магистрали Сеул - Седжон. Происшествие случилось во вторник утром.

В результате инцидента погибли трое рабочих. Еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

«Пять 50-метровых стальных балок рухнули одна за другой... Пострадавшие работали под мостом», - говорится в сообщении.

В данный момент на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Спасатели ищут пропавших при аварии рабочих.

#в стране и мире #обрушение #Южная Корея #происшествие #Сеул #мост #Чхонан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 