В Южной Корее при обрушении моста погибли три человека

В южнокорейском городе Чхонан обрушился мост на строящейся скоростной автомобильной магистрали Сеул - Седжон. Происшествие случилось во вторник утром.

В результате инцидента погибли трое рабочих. Еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

«Пять 50-метровых стальных балок рухнули одна за другой... Пострадавшие работали под мостом», - говорится в сообщении.

В данный момент на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Спасатели ищут пропавших при аварии рабочих.