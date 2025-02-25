Не проиграв ни одного боя: в РФ отпраздновали 280-летие адмирала Ушакова

В честь 280-летия выдающегося флотоводца адмирала Федора Ушакова в России прошли памятные торжественные мероприятия. Именно в Петербурге он начал свой путь на российском флоте. У величественного монумента - те, для кого он всегда будет примером - наши военные моряки.

«Своими победами в боях, в сражениях на Черном море, в средиземноморской кампании он снискал себе славу великого флотоводца, одержав многие победы, как правило, с превосходящим противником. Своими победами он снискал славу России», - заявил во время церемонии главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

А в Свято-Владимирском соборе Севастополя, в усыпальнице адмиралов, прошел молебен, посвященный первому командующему Черноморского флота. В городе русских моряков благодаря Ушакову построили порт, крепость и морской госпиталь. По сути он создал весь Черноморский флот.

«Служение Богу он понимал как служение Отечеству. И поэтому он пошел именно сюда. С первых дней создания Черноморском флота он уже здесь <...>. Равных ему по роли и значению вообще для того периода времени, для истории России, для ее утверждения на Черном море, ну и для Севастополя, в том числе, как главной базы, - наверное, такого генерала больше нет», - подытожил капитан I ранга запаса Вячеслав Трухачев.

В 25 лет - командир корабля, в 40 - капитан I ранга, а в 44 - уже контр-адмирал. Федор Ушаков сделал блестящую карьеру. Прославленный флотоводец участвовал в 43 морских компаниях и выиграл все свои сражения, не потерял в бою ни одного корабля. Не зря турки уважительно называли нашего адмирала «Ушак-паша» - самые громкие победы он одержал на Черном море. На рисунках свидетеля тех боев - мичмана Депальдо - подробные планы морских сражений, в которых Ушаков проявил себя как блестящий тактик и стратег.

В Средиземном море русский адмирал освободил греческие острова от французской оккупации, помогал жителям Рима и Неаполя, боролся с чумой в Херсоне. Последние же годы своей жизни он посвятил молитве и благотворительности. Русская православная церковь причислила Федора Ушакова к лику святых - праведный воин стал покровителем всех российских моряков.

Более подробно о заслугах адмирала Ушакова и его характере и жизни - в репортаже Павла Кутаренко.