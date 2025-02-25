Украинская армия за сутки 23 раза обстреляла ДНР, погиб один человек

За прошедшие сутки с 00:00 24 февраля по 00:00 25 февраля боевики ВСУ 23 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Это привело к гибели одного человека и ранению еще десяти других. Сведения об обстрелах и жертвах приводит Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Зафиксировано 23 факта вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Поступили сведения о гибели одного и ранении 10 гражданских лиц», - уточнили в ведомстве.

В общей сложности украинские националисты выпустили по территории республики 66 боеприпасов. Все обстрелы произошли на Горловском направлении.

Сообщается, что при ударах повреждения получили четыре жилых дома, 11 инфраструктурных объектов и семь автомобилей.