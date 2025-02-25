МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Пометить территорию»: политолог о притязаниях Европы на ресурсы Украины

Европейцы хотят «застолбить» часть ресурсов на украинской территории, чтобы все не досталось Соединенным Штатам.
Игнат Далакян 2025-02-25 17:53:04
© Фото: Владимир Богатырев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Европейский союз пытается показать, что тоже должен участвовать в сделке по разделу украинских ресурсов, но при этом боится президента США. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» доктор политических наук Андрей Манойло.

«Это попытка застолбить за собой часть этих ресурсов. Потому что европейцы, очевидно, понимают, что Трамп своего добьется. Если Европа не заявит о своих претензиях на какую-то часть этих ресурсов, очевидно, Трамп заберет все. Вот они и пытаются пометить часть этих территорий», - пояснил специалист.

Другой эксперт, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал нашему телеканалу, что экономическая оценка недр территории Украины давно не велась.

Чтобы понять, какие ископаемые там есть на данный момент, «нужны образованные специалисты, а не комики или политологи», считает Межевич. Он отметил, что сейчас редкоземельные металлы на Украине не добываются.

Евросоюз предложил Украине свою «беспроигрышную сделку» по полезным ископаемым. Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил AFP, что Украина может обеспечить Европу 21 из 30 необходимых ей «важнейших материалов». Предложение, по его словам, передано украинским чиновникам во время визита в Киев.

#Украина #сша #ресурсы #Европа #добыча #наш эксклюзив #редкоземельные металлы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 