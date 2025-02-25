«Пометить территорию»: политолог о притязаниях Европы на ресурсы Украины

Европейский союз пытается показать, что тоже должен участвовать в сделке по разделу украинских ресурсов, но при этом боится президента США. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» доктор политических наук Андрей Манойло.

«Это попытка застолбить за собой часть этих ресурсов. Потому что европейцы, очевидно, понимают, что Трамп своего добьется. Если Европа не заявит о своих претензиях на какую-то часть этих ресурсов, очевидно, Трамп заберет все. Вот они и пытаются пометить часть этих территорий», - пояснил специалист.

Другой эксперт, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич рассказал нашему телеканалу, что экономическая оценка недр территории Украины давно не велась.

Чтобы понять, какие ископаемые там есть на данный момент, «нужны образованные специалисты, а не комики или политологи», считает Межевич. Он отметил, что сейчас редкоземельные металлы на Украине не добываются.

Евросоюз предложил Украине свою «беспроигрышную сделку» по полезным ископаемым. Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил AFP, что Украина может обеспечить Европу 21 из 30 необходимых ей «важнейших материалов». Предложение, по его словам, передано украинским чиновникам во время визита в Киев.