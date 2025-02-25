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Госдума приняла закон об ограничении дистанционного обучения врачей

Норма касается обучения в колледжах и вузах, а также повышения квалификации и переподготовки.
Игнат Далакян 2025-02-25 15:16:43
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Депутаты Государственной думы сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, предполагающий запрет на электронное и дистанционное обучение в профессиональных образовательных программах медицинского и фармацевтического образования. Поправка делает исключение для федеральных государственных образовательных стандартов.

Согласно документу, Министерство здравоохранения будет разрабатывать соответствующие образовательные стандарты и программы. В них будет прописано кадровое обеспечение, а также материально-техническое оснащение образовательных учреждений, реализующих эти программы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании законодательного органа подчеркнул, что обучение онлайн без практической подготовки - это лишь часть освоенной программы, результатом могут стать риски для пациента.

«Невозможно в течение двух-трех месяцев из врача-терапевта переквалифицироваться в акушера-гинеколога или онколога. И все это зачастую, как правило, дистанционно. Поэтому предлагаем законодательное решение, которое должно остановить сложившуюся сегодня ситуацию», - сказал председатель ГД РФ.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин говорил, что дистанционное обучение медиков снижает качество медпомощи. Первым делом парламентарий обратил внимание на онлайн-обучение медработников.

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