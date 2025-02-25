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G1: главу Банка БРИКС Русеф госпитализировали в Китае

Глава Нового банка развития Русеф пожаловалась на головокружение и рвоту, ее состояние оценивают как не тяжелое.
Дарина Криц 2025-02-25 01:44:13
© Фото: Yin Bogu XinHua Globallookpress

В Шанхае в больницу отправили главу Банка БРИКС Дилму Русеф. По информации депутата из Бразилии Жозе Гимарайнша, у политика были жалобы на высокое давление, рвоту, головокружение.

Как пишет португальское издание G1, состояние Русеф оценивается как не тяжелое, она почувствовала себя плохо и ей потребовалась медицинская помощь. Депутта пожелал бывшему президенту Бразилии как можно скорее выздороветь.

«Я желаю нашему президенту скорейшего выздоровления, так как она госпитализирована в Шанхае. Врачи считают несерьезным ее заболевание. Надеюсь на полное и скорейшее выздоровление», - цитирует его слова СМИ.

Экс-президент Бразилии и глава Банка БРИКС (Нового банка развития (НБР). - Прим. ред.) Дилма Русеф с марта 2023 года проживает в Шанхае в связи с назначением ее главой банка развития стран БРИКС бразильским правительством. Прежде, с 2011 по 2016 годы, она была президентом Бразилии.

#в стране и мире #брикс #госпитализация #дилма русеф #Банк БРИКС
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