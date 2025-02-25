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В Москве при пожаре в подъезде пострадали пять человек

Спасатели эвакуировали из дома восьмерых человек.
Сергей Лебедев 2025-02-25 10:03:22
© Фото: moscowproc, Telegram

Крупный пожар произошел во вторник рано утром в подъезде многоквартирного дома на улице Академика Варги на юго-западе Москвы. В результате происшествия пострадали пять человек.

«Люди надышались угарным газом», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Спасатели эвакуировали из дома восьмерых человек, уточнили в пресс-службе столичного управления МЧС. На данный момент пожарным удалось справиться с огнем.

По данным прокуратуры, возгорание произошло в помещении консьержа на первом этаже. Сейчас выясняется причина пожара.

#Москва #в стране и мире #пожар #столица #МЧС #огонь #Академика Варги
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