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В Сергиевом Посаде спасли из болота пятилетнего мальчика

Ребенок пропал во время прогулки, и его мать сразу обратилась в полицию.
Анастасия Бобылева 2025-02-24 05:35:00
© Фото: © Serguei Fomine Global Look Press

В Сергиевом Посаде полицейские спасли пятилетнего мальчика, который потерялся на болоте. Об этом сообщили в МВД.

«В УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области обратилась жительница поселка Афанасово. Она сообщила, что во время прогулки ее пятилетний сын пропал», - цитирует заявление МВД 360.ru.

Мать пыталась найти сына сама, но не смогла. Полицейские отправились на поиски с фонариками и громкоговорителями. В какой-то момент они услышали голос мальчика.

Они нашли его, ориентируясь на звук. Ребенок стоял по пояс в воде и держался за ветку дерева, как сообщили в МВД.

Мальчика вытащили. Мокрую одежду с него сняли, закутав в куртку одного из сотрудников. Затем его передали врачам, прибывшим к месту происшествия на машине скорой помощи. Родители поблагодарили полицейских за спасение ребенка.

#в стране и мире #дети #инцидент #сергиев посад
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