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Автомобиль наехал на двух девочек в Приморском крае

Несовершеннолетних госпитализировали с травмами.
Анастасия Бобылева 2025-02-24 03:41:03
© Фото: Прокуратура Приморского края

Водитель автомобиля случайно наехал на двух девочек 2015 и 2017 годов рождения в Приморском крае. В местной прокуратуре рассказали подробности произошедшего.

Инцидент случился 23 февраля во дворе частного дома в поселке Пограничный. Мужчина ремонтировал машину. Во время движения под педаль автомобиля попал коврик, и водитель потерял управление.

«Мужчина ремонтировал автомобиль Honda Stepwgn, во время движения на котором под педаль попал коврик, в результате мужчина потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на двух девочек», - говорится в телеграм-канале прокуратуры.

Уточняется, что детей увезли в больницу с травмами. На данный момент известно, что мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура планирует установить все обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #Приморский край #Прокуратура #инцидент
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