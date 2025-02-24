На концерте Елены Ваенги в Твери умерла поклонница

Одна из зрительниц концерта Елены Ваенги в Твери умерла во время антракта. Об этом пишет телеканал 360.ru, ссылаясь на одного из участников мероприятия.

По его словам, после инцидента концерт остановили.

«В зале было безумно жарко. Организация просто на нуле, никакой безопасности, элементарно аптечку не принесли», - рассказал зритель.

Он уточнил, что приехавшая на место скорая помощь констатировала факт смерти.

Другой очевидец сообщил, что женщине стало плохо, когда она шла к выходу. По его словам, она упала. В этот момент другие зрительницы подхватили ее и вынесли в фойе.

«В зале было душновато, но не критично, безумной жары и духоты не было», - отметил он.

После антракта на сцену вышла Елена Ваенга и сообщила, что продолжить выступление она не может. Затем она вызвала на сцену представителя организаторов мероприятия и объявила, что на следующей неделе будет определена новая дата ее концерта в Твери взамен этого по старым билетам. В ДК, где скончалась женщина, ситуацию отказались комментировать.