МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На концерте Елены Ваенги в Твери умерла поклонница

После смерти женщины певица отказалась продолжать концерт.
Игнат Далакян 2025-02-24 18:23:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Одна из зрительниц концерта Елены Ваенги в Твери умерла во время антракта. Об этом пишет телеканал 360.ru, ссылаясь на одного из участников мероприятия.

По его словам, после инцидента концерт остановили.

«В зале было безумно жарко. Организация просто на нуле, никакой безопасности, элементарно аптечку не принесли», - рассказал зритель.

Он уточнил, что приехавшая на место скорая помощь констатировала факт смерти.

Другой очевидец сообщил, что женщине стало плохо, когда она шла к выходу. По его словам, она упала. В этот момент другие зрительницы подхватили ее и вынесли в фойе.

«В зале было душновато, но не критично, безумной жары и духоты не было», - отметил он.

После антракта на сцену вышла Елена Ваенга и сообщила, что продолжить выступление она не может. Затем она вызвала на сцену представителя организаторов мероприятия и объявила, что на следующей неделе будет определена новая дата ее концерта в Твери взамен этого по старым билетам. В ДК, где скончалась женщина, ситуацию отказались комментировать.

#в стране и мире #концерт #тверь #Трагедия #Елена Ваенга
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 