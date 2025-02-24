Российские военнослужащие село за селом освобождают Курскую область, и в населенных пунктах по ходу этого наступления украинские боевики теряют укрытия и укрепления, по которым точечно работают дроноводы группировки войск «Север».

После ударов ВС РФ на месте бывших позиций ВСУ находят горы оружия и массу неразорвавшихся мин. Боец с позывным Странник показал трофеи, найденные в жилой застройке: гранаты американского и немецкого производств, шведские гранатометы и бельгийский пулемет. Многим из арсенала противник даже не успел воспользоваться.

Кроме того, боевики активно и с удовольствием пользовались психотропными препаратами, которыми их щедро снабжало командование. По всей видимости, это был единственный стимул держаться в отсутствие мотивации.

«Мы находили возле военного билета, возле документов, небольшие пакеты с наркотиками - по три таблетки. Мы видели, что когда под ноги бросали гранату, то после взрыва противник продолжал действовать, не обращая ни на что внимание», - рассказал Странник.

Точными ударами дронов подразделения десантников поражают отступающую из Свердликово технику ВСУ. Разведчик с позывным Гера показал «Звезде» позиции противника в одном из освобожденных приграничных поселков. Там каждый дом они превратили в маленькую крепость, поэтому нашим бойцам приходилось ювелирно штурмовать здания, чтобы не зацепить мирных жителей, которые полгода жили под страхом расправы от украинских военных.

«Над гражданскими издевались. Пугали их гранатами, убьют - не убьют. Они пытались и ими прикрываться. Почему мы сюда не могли сразу зайти и взять это село, потому что они прикрывались ими и мы боялись навредить мирным. Действовали по обстановке», - пояснил военнослужащий ВС РФ Гера.

Но наши бойцы неуклонно идут вперед. Уже освобождено 75 процентов территорий Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. В Курской области противник оставил 64 процента ранее захваченной территории.

Подробно о том, как снайперы-десантники 56-го полка ВС РФ могут неделями жить в лесу ради одного выстрела по противнику и о Продовольственно-вещевой службе, отметившей свое 325-летие, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».