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«Аллигатор» ударил ракетами по технике ВСУ в курском приграничье

Передовой авиационный наводчик подтвердил полное уничтожение всех целей в зоне удара.
2025-02-23 09:08:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52М армейской авиации успешно выполнил боевую задачу по поддержке подразделений группировки «Север».

Экипаж в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины.

После атаки экипаж провел противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, и применил тепловые ловушки для защиты от атак переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил полное уничтожение всех целей в зоне удара.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #вертолеты #Минобороны России #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #Группировка войск Север
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