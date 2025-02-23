«Аллигатор» ударил ракетами по технике ВСУ в курском приграничье

В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52М армейской авиации успешно выполнил боевую задачу по поддержке подразделений группировки «Север».
Экипаж в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины.
После атаки экипаж провел противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, и применил тепловые ловушки для защиты от атак переносных зенитных ракетных комплексов противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил полное уничтожение всех целей в зоне удара.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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