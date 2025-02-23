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Эксперт оценил плюсы и минусы стратегии «тихого найма»

При таком подходе работодатели не берут на вакантные места новых сотрудников, а распределяют ставку между существующими.
Виктория Бокий 2025-02-23 09:40:53
© Фото: David Oxberry moodboard Globallookpress

В связи с дефицитом кадров многие компании стали пользоваться стратегией «тихого найма». Используя такой подход, работодатели специально не берут на вакантные места новых сотрудников, а распределяют ставку между существующими. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании Владислав Быханов.

По мнению специалиста, у такой стратегии есть как плюсы, так и минусы. Он назвал такой вариант «win-win» подходом, когда хорошо и работодателю, и сотруднику.

«Единственное, есть риск, что если заболеет этот сотрудник, то сразу "летят" две функции, а не одна. В условиях дефицита кадров начинают действовать новые правила игры – компании подстраиваются под реалии, так как бороться с ними бесполезно»,- подчеркнул Быханов.

По словам эксперта, нагрузка сотрудников дополнительным функционалом – не новая стратегия. Вопрос в другом: регламентируется ли эта нагрузка и оплачивается ли она дополнительно. Быханов считает, что все эти моменты «надо четко обговаривать с людьми».

#стратегия #работа #Сотрудники #дефицит кадров #работадатель
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