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Москвичам напомнили о бесплатных парковках 23 февраля

Бесплатно припарковаться можно будет во всех зонах, даже в тех, где действуют тарифы – 380, 450 и 600 рублей в час.
Виктория Бокий 2025-02-23 08:45:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В День защитника Отечества, 23 февраля, стоянка на всех парковках Москвы станет бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что оставить машину бесплатно можно будет даже в тех местах, где есть тарифы – 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Что касается парковок со шлагбаумом, то они продолжат работать в обычном режиме.

Как отметил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, решение сделать парковку бесплатной в День защитника Отечества принял мэр Москвы Сергей Собянин. Также он подчеркнул, что это не повлияет на загруженность дорог, потому что в праздничные дни в городе машин меньше.

#Москва #в стране и мире #Автомобили #парковка #максим ликсутов #дептранс Москвы
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