Москвичам напомнили о бесплатных парковках 23 февраля

В День защитника Отечества, 23 февраля, стоянка на всех парковках Москвы станет бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что оставить машину бесплатно можно будет даже в тех местах, где есть тарифы – 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

Что касается парковок со шлагбаумом, то они продолжат работать в обычном режиме.

Как отметил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, решение сделать парковку бесплатной в День защитника Отечества принял мэр Москвы Сергей Собянин. Также он подчеркнул, что это не повлияет на загруженность дорог, потому что в праздничные дни в городе машин меньше.