Награжденный морпех рассказал, как поджег дронами шесть машин ВСУ

В приграничном районе Курской области прошла торжественная церемония награждения военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии, входящего в группировку войск «Север».

Более 150 государственных и ведомственных наград нашли своих героев среди морских пехотинцев, которые успешно выполняют боевые задачи по противодействию украинским вооруженным формированиям.

Боевые награды вручил заместитель командира полка по военно-политической работе. За проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции военнослужащие удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», «Суворова», а также знаков отличия ордена Святого Георгия - «Георгиевского креста» четвертой степени и других наград.

Командование выразило благодарность личному составу за самоотверженную службу и значительный вклад в общее дело. Военнослужащие поделились подробностями боевых операций, в которых им довелось участвовать.

«Награду получил за поражение техники противника. 6-го февраля был накат противника на населенный пункт. Мы встретили их, отработали по ним FPV-дронами. Поразили 6 единиц бронетехники», - рассказал оператор БПЛА с позывным Ибра.

Сразу после церемонии награжденные вернулись в свои подразделения, чтобы продолжить выполнение поставленных целей. Отвага и профессионализм морских пехотинцев Каспийской флотилии остаются важной опорой в обеспечении безопасности приграничных территорий.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.