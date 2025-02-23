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Командира дивизиона «Панцирей» наградили за защиту миссии МАГАТЭ

Сейчас дивизион отличившегося командира прикрывает наиболее значимые объекты инфраструктуры.
2025-02-23 07:25:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир дивизиона ЗРПК «Панцирь», отразивший атаку боевиков на Запорожскую АЭС в момент визита на нее специалистов МАГАТЭ, рассказал о попытках киевского режима атаковать критическую инфраструктуру. За ту операцию боец удостоился государственной награды.

Националисты использовали снаряды HIMARS и Storm Shadow. Есть в их распоряжении и ударные беспилотники.

«На данный момент мой дивизион прикрывает наиболее значимые объекты инфраструктуры. Это различные электростанции, административные здания, командные пункты и так далее. Сейчас чаще всего мы работаем по беспилотникам», - рассказал командир дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолий.

Помимо своих непосредственных обязанностей, Анатолий активно делится боевым опытом с молодым пополнением. За то время, что он командует дивизионом успел обучить более 30 экипажей.

«Самое сложное - бдительность. Постоянная бдительность, постоянное движение. Мы не остаемся на месте, совершенствуем свои знания ежедневно о том, что применяет противник», - поделился Анатолий.

В остальном, боевая машина делает все сама, шутит боец. ЗРПК «Панцирь» подсказывает приоритетные цели и какую лучше обстрелять. Начальнику расчета нужно только принять решение на уничтожение.

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» круглосуточно несут боевую вахту. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на нем установлены две двуствольные пушки калибром 30-мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

«Панцирь» уничтожает любые средства воздушного нападения. На переход из дежурного режима в боевой у машины уходит 10 секунд.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МАГАТЭ #ЗРПК «Панцирь-С» #Запорожская АЭС
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