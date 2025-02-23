МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики вывели из-под огня ВСУ мирных жителей села Улаклы в ДНР

Более суток бойцы штурмовых подразделений выводили гражданских из-под огня украинских минометов и ударов FPV-дронов.
2025-02-23 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» эвакуировали около десятка жителей населенного пункта Улаклы в Донецкой народной республике.

Действовать приходилось быстро и с большим риском. Украинские боевики открыли прицельный огонь по мирным людям и нашим военным, которые пытались спасти детей.

«В ходе штурма населенного пункта Улаклы обнаружили гражданских. Когда начали их выводить, противник открыл огонь. Они 100% видели, что это гражданские. На девочке была красная куртка. Благодаря средствам наблюдения это видно. Но все равно по нам работали минометы, пока мы их выводили. Под огнем провели гражданских через лесополосу на выход», - рассказал заместитель командира батальона с позывным Партия.

До этого мирные жители прятались в подвалах. Националисты уничтожали все на своем пути. За отказ выехать на Украину расстреливали на месте.

«Когда я услышала, что начали взрывать мосты, я подумала, что за нами точно не приедут. Будет перебита дорога и к нам не доедут просто. Муж сильно ждал. Я услышала шум, вышла, увидела ребят. Я сразу попросила нас забрать, у меня дети», - призналась жительница села Улаклы в ДНР Вера.

Операция по спасению мирных жителей длилась более суток. Военнослужащие доставили гражданских в пункт временного размещения. Там их переодели, накормили и обеспечили спальные места.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #эвакуация #Улаклы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 