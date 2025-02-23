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Сделан первый шаг: как прошли переговоры России и США в Эр-Рияде

О каких-то прорывах говорить еще очень рано, но уже началась тонкая настройка всех разрушенных связей.
Алексей Самолетов 2025-02-23 22:47:13
© Фото: РИА Новости, МИД РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Главное событие этой недели состоялось во вторник в Эр-Рияде, где впервые за несколько лет лицом к лицу встретились российская и американская делегации. С нашей стороны на встречу приехали самые опытные дипломаты, тяжеловесы большой политики - министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. К части переговоров, посвященной экономическим вопросам, также присоединился глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

США представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник главы государства по национальной безопасности Майкл Уолтц. И, глядя на их напряженные лица, казалось, что на встречу с российскими представителями они шли как на сражение с неясным исходом. 

О каких-то прорывах в ходе переговоров, конечно, говорить еще очень рано. Но в Эр-Рияде было достигнуто очень важное решение - начать контакты двух стран с восстановления нормальной работы дипломатических миссий.  

После встречи в столице Саудовской Аравии впервые за несколько лет между Москвой и Вашингтоном установились пути коммуникации. Более того, стороны выразили готовность разморозить сотрудничество по стратегическим направлениям.

Но впереди еще очень много работы. Сейчас начинается тонкая настройка всех разрушенных связей.

Подробнее о первых контактах России и США, а также о реакции на них смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Москва #Россия #сша #Саудовская Аравия #Вашингтон #переговоры #Эр-Рияд #встреча
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