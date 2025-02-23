В Канаде будут принимать на военную службу рекрутов с СДВГ и астмой

Вооруженные силы Канады будут принимать на военную службу новобранцев с проблемами со здоровьем, в частности, с астмой, СДВГ и тревожностью, из-за нехватки кадров, пишет канадский телеканал CBC.

«У всех медицинских состояний есть спектр. Поэтому те, кто находится на нижнем или среднем уровне спектра, вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами при поступлении», - приводит телеканал слова генерал-майора Скотта Малкольма.

Отмечается, что многим рекрутам автоматически отказывали в наборе на службу из-за медицинских заболеваний, даже если они были «несущественными» и не имели никакого влияния на жизнь канадца.

В стране не хватает более 13,6 военнослужащих, сообщает телеканал. Теперь в этой связи в ВС страны создали третью категорию новобранцев - «годные к выполнению задачи».