На Урале арестовали издевавшихся над студентками на автомойке

Сегодня суд арестовал троих фигурантов уголовного дела об избиении студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Они будут находиться под стражей как минимум до 4 апреля этого года, пишет 360.ru.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, мера пресечения в том числе была избрана для 17-летнего и 16-летнего обвиняемых.

Жуткий инцидент в городе Каменск-Уральский в Свердловской области произошел еще в начале января этого года. Сообщается, что трое парней отвезли четырех студенток на автомойку. Двоих из них раздели, избивали и обливали холодной водой, а подруг заставили смотреть на происходящее. Издевательства снимали на видео.

На злоумышленников завели уголовные дела. Они были возбуждены по статьям за хулиганство, похищение и понуждение к действиям сексуального характера. Наказание за самое тяжкое преступление из числа указанных может достигать 12 лет лишения свободы.