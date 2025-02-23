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На Урале арестовали издевавшихся над студентками на автомойке

Среди обвиняемых оказались двое несовершеннолетних жителей Каменска-Уральского.
Сергей Лебедев 2025-02-23 17:57:22
© Фото: ekboblsud, Telegram

Сегодня суд арестовал троих фигурантов уголовного дела об избиении студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Они будут находиться под стражей как минимум до 4 апреля этого года, пишет 360.ru.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, мера пресечения в том числе была избрана для 17-летнего и 16-летнего обвиняемых.

Жуткий инцидент в городе Каменск-Уральский в Свердловской области произошел еще в начале января этого года. Сообщается, что трое парней отвезли четырех студенток на автомойку. Двоих из них раздели, избивали и обливали холодной водой, а подруг заставили смотреть на происходящее. Издевательства снимали на видео.

На злоумышленников завели уголовные дела. Они были возбуждены по статьям за хулиганство, похищение и понуждение к действиям сексуального характера. Наказание за самое тяжкое преступление из числа указанных может достигать 12 лет лишения свободы.

#Свердловская область #суд #похищение #Каменск-Уральский #издевательство #сихо
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