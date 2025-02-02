Пожар в административном здании в Екатеринбурге достиг 360 «квадратов»

На улице Учителей в Екатеринбурге произошел крупный пожар, загорелась кровля административного здания. Об этом сообщило местное отделение МЧС России.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Екатеринбурге. На улице Учителей горит кровля административного здания», - говорится в телеграм-канале МЧС.

Огонь распространился на площадь около 360 квадратных метров. Для тушения на место прибыли 35 пожарных, для ликвидации огня они привлекли 14 единиц спецтехники. К настоящему моменту с огнем удалось справиться, открытое горение ликвидировано.