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Пожар в административном здании в Екатеринбурге достиг 360 «квадратов»

Пожар тушат 35 специалистов МЧС, для этого им пришлось привлечь 14 единиц спецтехники.
Анастасия Бобылева 2025-02-02 03:25:21
© Фото: МЧС России

На улице Учителей в Екатеринбурге произошел крупный пожар, загорелась кровля административного здания. Об этом сообщило местное отделение МЧС России.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар в Екатеринбурге. На улице Учителей горит кровля административного здания», - говорится в телеграм-канале МЧС.

Огонь распространился на площадь около 360 квадратных метров. Для тушения на место прибыли 35 пожарных, для ликвидации огня они привлекли 14 единиц спецтехники. К настоящему моменту с огнем удалось справиться, открытое горение ликвидировано.

#в стране и мире #пожар #Екатеринбург #МЧС России
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