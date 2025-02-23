МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец рассказал, как при штурме лесополосы в Авдеевке снимал мины руками

По его словам, учения помогли быстро сориентироваться и действовать четко во время боя.
Гоар Хачатурян 2025-02-23 14:56:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащий батальона штурма и разграждения с позывным Гагарин рассказал в эфире «Военной приемки», как вместе с сослуживцами подавил два украинских дзота в Авдеевке.

«Нам поставили задачу захватить три лесополосы. Каждая лесополоса представляла из себя три километра дзотов, пулеметных точек, схронов со стороны ВСУ», - рассказывает боец.

Он вспоминает, как они с сослуживцами зашли в посадки, подорвали два дзота, закинули туда шашки, самопалы, тротила с поражающим веществом.

«Мы заходили, снимали растяжки, мины, "заготовки" украинских боевиков. У нас получилось. Это было все ночью, на ощупь. Мины снимали вручную, без подрыва. Это же специальность наша, нас этому обучали», - говорит боец.

Наконец, дзоты были успешно подавлены, и бойцам удалось пройти на 700 метров по лесополосе.

#Военная приемка #наш эксклюзив #Авдеевка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 