Боец рассказал, как при штурме лесополосы в Авдеевке снимал мины руками

Военнослужащий батальона штурма и разграждения с позывным Гагарин рассказал в эфире «Военной приемки», как вместе с сослуживцами подавил два украинских дзота в Авдеевке.

«Нам поставили задачу захватить три лесополосы. Каждая лесополоса представляла из себя три километра дзотов, пулеметных точек, схронов со стороны ВСУ», - рассказывает боец.

Он вспоминает, как они с сослуживцами зашли в посадки, подорвали два дзота, закинули туда шашки, самопалы, тротила с поражающим веществом.

«Мы заходили, снимали растяжки, мины, "заготовки" украинских боевиков. У нас получилось. Это было все ночью, на ощупь. Мины снимали вручную, без подрыва. Это же специальность наша, нас этому обучали», - говорит боец.

Наконец, дзоты были успешно подавлены, и бойцам удалось пройти на 700 метров по лесополосе.