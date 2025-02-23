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Песков заявил, что новые территории РФ никто и никогда не распродаст

Так представитель Кремля ответил на вопрос о риске того, что Владимир Зеленский «окончательно распродаст всю Украину» США.
Виктория Бокий 2025-02-23 14:00:50
© Фото: Ruslan Yarocky URA.RU Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территории, где граждане приняли решение присоединиться к РФ, никто и никогда не распродаст. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

«Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. Эти территории уже никто никогда не распродаст. Для нас главное это», - подчеркнул Песков.

Такими словами представитель Кремля ответил на вопрос о риске того, что Владимир Зеленский «окончательно распродаст всю Украину» США.

#Россия #сша #Дмитрий Песков #новые территории #Павел Зарубин
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