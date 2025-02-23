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Боец показал, как испепелил опорник ВСУ в Волчанске «Змей Горынычем»

УР-77, в народе - «Змей Горыныч», изначально предназначен для расчистки проходов в минных полях.
Гоар Хачатурян 2025-02-23 13:14:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир установки разминирования батальона штурма и разграждения с позывным Горыныч уничтожил опорный пункт ВСУ в Волчанске машиной разминирования УР-77, более известной как «Змей Горыныч». Об этом он рассказал в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

Была поставлена боевая задача уничтожить украинский опорник. Тогда в ход пошел «Змей Горыныч», заряженный на 1,2 т взрывчатки, сказал командир.

«Противник находился в опорном пункте, который долгое время не могли взять. И вот была поставлена задача уничтожить опорный пункт», - уточнил боец.

Из УР-77 вылетает длинный канат со взрывчаткой. Изначально установки создавались для проделывания проходов в минных полях, но практика показала, что их можно использовать и для разрушения опорников.

#Военная приемка #УР-77 «Змей Горыныч» #наш эксклюзив
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