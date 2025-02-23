ВС РФ поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по местам, где проводил мероприятия руководящий состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
ВС РФ атаковали объекты военной инфраструктуры Украины. Удары пришлись по аэродромам, складам горючего, местам подготовки операторов БПЛА и проведения сборов командного состава ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Всего было поражено 142 района, добавили в военном ведомстве.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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