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ВС РФ поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ

Кроме того, вооруженные силы атаковали объекты военной инфраструктуры Украины.
2025-02-23 12:11:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли удар по местам, где проводил мероприятия руководящий состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

ВС РФ атаковали объекты военной инфраструктуры Украины. Удары пришлись по аэродромам, складам горючего, местам подготовки операторов БПЛА и проведения сборов командного состава ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Всего было поражено 142 района, добавили в военном ведомстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #аэродромы #склады #Военная инфраструктура
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