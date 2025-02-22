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Пожар на складе в Ростове-на-Дону вырос до 1 800 «квадратов»

Горят поддоны, в здании частично обрушилась кровля.
Владимир Рубанов 2025-02-22 09:52:15
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Ростове-на-Дону пожарные борются с крупным возгоранием на улице Доватора, 148Г. Сообщение о пожаре поступило утром 22 февраля, сообщили в МЧС России.

К приезду пожарно-спасательных подразделений огонь охватил складское помещение на площади 1500 квадратных метров.

Позднее стало известно, что горят поддоны на площади 1800 «квадратов», частично обрушилась кровля.

На данный момент информации о пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены значительные силы: 45 человек и 13 единиц техники. Спасатели продолжают работу по тушению огня и предотвращению его распространения. Причины возгорания устанавливаются.

#пожар #склад #МЧС России #Тушение #Росто-на-Дону
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