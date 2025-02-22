Пожар на складе в Ростове-на-Дону вырос до 1 800 «квадратов»

В Ростове-на-Дону пожарные борются с крупным возгоранием на улице Доватора, 148Г. Сообщение о пожаре поступило утром 22 февраля, сообщили в МЧС России.

К приезду пожарно-спасательных подразделений огонь охватил складское помещение на площади 1500 квадратных метров.

Позднее стало известно, что горят поддоны на площади 1800 «квадратов», частично обрушилась кровля.

На данный момент информации о пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены значительные силы: 45 человек и 13 единиц техники. Спасатели продолжают работу по тушению огня и предотвращению его распространения. Причины возгорания устанавливаются.