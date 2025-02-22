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Врач объяснила, как отказ от гаджетов повлияет на организм человека

После отказа улучшится качество сна и концентрация, а также произойдут существенные изменения в осанке и здоровье суставов.
Виктория Бокий 2025-02-22 07:58:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В первую очередь отказ от гаджетов положительно скажется на здоровье нервной системы и психике, так как часто к ним формируется зависимость. Об этом в разговоре со «Звездой» отметила врач-терапевт Мария Беляева.

«Если мы от них (гаджетов. – Прим. ред.) отказываемся, соответственно, зависимости нет. Улучшается настроение, внимание, способность концентрироваться на работе или учебе», - поделилась специалист.

Еще при отказе от электронных устройств улучшится качество сна, а также снизится напряжение с глаз.

В большинстве случаев люди пользуются телефонами и другой электроникой в сгорбленной позе, из-за этого напряжение идет на шею, устают кисти рук. По словам Беляевой, если сократить хотя бы время пользования гаджетами, то можно будет заметить улучшения в осанке.

«Отказ от гаджетов еще положительно скажется на осанке и здоровье суставов», - подчеркнула собеседница телеканала.

Ранее международная группа ученых из США и Канады доказала в ходе своего эксперимента, что отказ от смартфонов и других устройств положительно сказывается на концентрации, психическом здоровье и уровне счастья. Ученые отметили, что у участников эксперимента концентрация внимания улучшилась до такой степени, что оказалась равнозначна омоложению мозга на 10 лет.

#здоровье #гаджеты #врач #наш эксклюзив #отказ от телефона
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