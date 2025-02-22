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Трамп отправил в отставку главу генштаба США

Сообщается, что на место генерала Чарльза Брауна Трамп планирует поставить генерал-лейтенанта Дэна Кейна.
Виктория Бокий 2025-02-22 06:23:45
© Фото: IMAGO Julien Becker Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп снял с должности председателя Объединенного комитета начальников штаба ВС США генерала Чарльза Брауна. Об этом он написал в своих соцсетях.

В своем сообщении американский лидер поблагодарил главу генштаба за его более чем 40-летнюю службу и назвал его «прекрасным джентльменом и выдающимся лидером».

«Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего», - написал Трамп.

По данным американского информагентства Bloomberg, на место Брауна глава Белого дома планирует назначить генерал-лейтенанта ВВС Дэна Кейна.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #отставка #Чарльз Браун #дэн кейн
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