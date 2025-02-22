В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ми-35М армейской авиации успешно ликвидировал опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, операция была проведена для поддержки подразделений группировки войск «Север».

Летчики нанесли ракетные удары по координатам, предоставленным передовым авиационным наводчиком. В результате атаки опорный пункт и живая сила противника были полностью уничтожены.

После выполнения удара экипаж осуществил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Летчики использовали тепловые ловушки для защиты от возможных атак ракетами ПЗРК со стороны ВСУ.

Эффективность удара подтвердил передовой авиационный наводчик, зафиксировавший уничтожение целей. Успешные действия экипажа Ми-35М стали очередным вкладом в уничтожение противника на приграничных территориях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.