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Самолет Airbus A320 загорелся во время взлета в Хьюстоне

На борту находились сто четыре пассажира и пять членов экипажа, пострадавших нет.
Игнат Далакян 2025-02-02 22:10:10
© Фото: Bayne Stanley ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Соединенных Штатах загорелось крыло самолета с пассажирами на борту во время взлета. Инцидент произошел в аэропорту американского Хьюстона, сообщает CNN, ссылаясь на заявление авиакомпании.

«Сто четыре пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что пострадавших нет. Рейс сразу же прервали, после этого людей эвакуировали на взлетно-посадочную полосу с помощью трапов и лестниц.

В Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) заявили, что экипаж прекратил взлет из-за «проблем с двигателем». Сейчас проводится расследование.

#в стране и мире #Самолет #сша #эвакуация #Хьюстон
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