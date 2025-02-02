Самолет Airbus A320 загорелся во время взлета в Хьюстоне

В Соединенных Штатах загорелось крыло самолета с пассажирами на борту во время взлета. Инцидент произошел в аэропорту американского Хьюстона, сообщает CNN, ссылаясь на заявление авиакомпании.

«Сто четыре пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что пострадавших нет. Рейс сразу же прервали, после этого людей эвакуировали на взлетно-посадочную полосу с помощью трапов и лестниц.

В Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) заявили, что экипаж прекратил взлет из-за «проблем с двигателем». Сейчас проводится расследование.