Космонавты передали на Землю поздравления с Днем защитника Отечества

Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества и поздравляем тех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов», - сказал Овчинин.

Именно беззаветное служение Родине и преданность ее интересам позволяют нашей стране и дальше развиваться и крепнуть, добавил Иван Вагнер. Российские воины всегда отличались отвагой, самоотверженностью и сегодня они проявляют лучшие качества в зоне спецоперации, отметил он.

Военная служба - выбор смелых, считает и космонавт Александр Горбунов.

«В этот день мы благодарим всех, кто решил встать на защиту нашей страны. Мы поздравляем военнослужащих ВС РФ с праздником», - обратился он к бойцам.

Российский экипаж МКС пожелал нашим военнослужащим крепкого здоровья, успехов на полях сражений и скорейшего возвращения домой с победой.