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Космонавты передали на Землю поздравления с Днем защитника Отечества

Космонавты пожелали военнослужащим ВС РФ крепкого здоровья, победы и скорейшего возвращения домой.
Ян Брацкий 2025-02-23 00:17:17
© Фото: roscosmos © Видео: roscosmos

Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

«Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества и поздравляем тех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиты ее рубежей и интересов», - сказал Овчинин.

Именно беззаветное служение Родине и преданность ее интересам позволяют нашей стране и дальше развиваться и крепнуть, добавил Иван Вагнер. Российские воины всегда отличались отвагой, самоотверженностью и сегодня они проявляют лучшие качества в зоне спецоперации, отметил он.

Военная служба - выбор смелых, считает и космонавт Александр Горбунов. 

«В этот день мы благодарим всех, кто решил встать на защиту нашей страны. Мы поздравляем военнослужащих ВС РФ с праздником», - обратился он к бойцам.

Российский экипаж МКС пожелал нашим военнослужащим крепкого здоровья, успехов на полях сражений и скорейшего возвращения домой с победой.

#космос #23 февраля #День защитника Отечества #роскосмос #мкс #поздравления
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