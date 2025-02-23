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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Российский лидер отметил, что сегодня, в условиях стремительных изменений в мире, стратегический курс РФ на укрепление и развитие вооруженных сил остается неизменным.
Ирина Егорова 2025-02-23 00:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и участников СВО с Днем защитника Отечества. 

«Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы - главные герои Дня защитника Отечества», - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием. По его словам, воинская служба за всю историю страны пользовалась особым почетом, была и остается делом чести.

Российские военнослужащие опираются на вековые победные традиции воинства - на силу, веру и мужество предков, отметил президент. На тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто торжествовал под Полтавой, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны и штурмовал Берлин, встречая там победный май 1945-ого года, добавил Путин.

«Нынешний год 80-летия Победы объявлен Годом защитника Отечества во славу несокрушимого поколения победителей», - напомнил глава государства.

Российский лидер отметил, что сегодня, в условиях стремительных изменений в мире, стратегический курс РФ на укрепление и развитие вооруженных сил остается неизменным. Путин назвал нынешние приоритеты для армии - это вооружение новыми современными образцами и социальное обеспечение военных.

«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников СВО за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников Отечества за безупречную службу Родине. Добрые пожелания вашим родным и близким. Новых успехов в службе на благо нашей великой Родины», - говорится в поздравлении.

23 февраля по всей стране пройдут различные мероприятия: концерты, конкурсы, народные гуляния. Во многих городах страны в день защитника Отечества можно отведать настоящую солдатскую кашу и посидеть в кабине военной техники.

#Россия #ВС РФ #23 февраля #День защитника Отечества #Владимир Путин #поздравление
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