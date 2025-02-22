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Врио канцлера Австрии заявил об уходе из политики

Он добавил, что не будет входить в следующий состав австрийского правительства.
Елизавета Кондрикова 2025-02-22 20:48:15
© Фото: He Canling, XinHua Globallookpress

Глава МИД Австрии и врио канцлера страны Александер Шалленберг заявил о своем уходе из политики и решении не входить в следующий состав австрийского правительства.

«Единственная постоянная в жизни - это перемены, как говорили еще древние греки. После почти шести лет работы в качестве члена федерального правительства Австрии я принял решение, что настало время для перемен», - написал политик в своем аккаунте в X.

Отмечается, что он уже сообщил лидеру Австрийской народной партии - правящей в республике, что не будет членом следующего правительства. Также Шалленберг выразил благодарность за время, проведенное на службе Австрии, и назвал величайшей честью работу на благо народа.

#политика #австрия #правительство #Александер Шалленберг #глава МИД
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