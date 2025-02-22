Преемственность поколений: внук героя знаменитого фото Халдея пошел на СВО

Внук красноармейца, который поднимал знамя над Рейхстагом, отправился добровольцем в зону специальной операции и волею судьбы попал в 150-ю гвардейскую мотострелковую Идрицко-Берлинскую дивизию. Она является правопреемницей легендарного соединения, бравшего Берлин в 1945 году.

Айдемир Исмаилов - майор полиции в отставке. Год назад он ушел добровольцем сражаться с украинскими националистами, поняв, что не может оставаться в стороне.

«В нашем роду не принято мужчинам прятаться за спинами детей и женщин. Если будут новые вызовы и требование снова вернуться на фронт, то, конечно, пойду опять», - отмечает герой.

В ходе выполнения одной их боевых задач Айдемиру нужно было доставить важное сообщение в штаб. По пути его машину атаковал беспилотник. Со множественными осколочными ранениями мужчина смог добраться до ближайшего подразделения.

«Узнав, что мужа ранило, собралась ехать в госпиталь за ним, я не знала, куда еду, но знала, что надо поехать. Спустя время узнала, что такой же поступок совершила и бабушка моего мужа, когда она тоже поехала за своим мужем в госпиталь. Так получилось, что я повторила подвиг нашей бабушки», - рассказывает Аида Исмаилова.

В годы Великой Отечественной войны в 150-й стрелковой дивизии служил дедушка Айдемира - Абдулхаким Исмаилов. Именно он изображен на легендарном снимке фотокорреспондента Евгения Халдея, запечатлевшем водружение Красного знамени на одну из башен Рейхстага.

Много лет вокруг этой фотографии ходило много споров и легенд. Например, откуда у бойца на обеих руках часы, одни из которых в редакции просили заретушировать, ведь красноармейца могли обвинить в мародерстве. А еще говорили, что героев кадра Евгений Халдей мог найти случайно.

«Часы выдавались моему деду непосредственно его начальником. Эти часы были изъяты из сейфа Геринга. Они предназначались для солдат Вермахта, которые должны были захватить Москву, но в итоге они попали к советским солдатам. И они были выданы бойцам, которые штурмовали Рейхстаг. Две пары часов было, потому что на одних было московское время, а на других - берлинское. Когда уже приехал журналист Халдей в полк и спросил, кто первый штурмовал Рейхстаг, отправили в роту моего деда. Когда ротного спросили, он указал на Горычева, Ковалева и Исмаилова. И уже к ним он обращался непосредственно, как к людям, которые участвовали в штурме, захватили Рейхстаг», - отмечает Айдемир Исмаилов.

За этот штурм Золотую Звезду Абдулхакиму Исмаилову вручили уже в 1996 году. Долгое время имя красноармейца с фото Евгения Халдея было засекречено. Но для их семьи главное - не награда, а безопасность родных и защита Родины.